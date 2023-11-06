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«Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 6 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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В 14-м туре РПЛ «Динамо» встретится с худшей командой чемпионата — «Сочи». Игра пройдет 6 ноября на стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на москвичей предложили с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности. Триумф хозяев оценили за 3.17 (31%), ничья идет с котировкой 3.57 (27%).

«Сочи» в 13 турах РПЛ потерпел уже 10 поражений: сыграть на то, что команда Александра Точилина не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.67.

Наиболее ожидаемые, по мнению экспертов, результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.05;

• 1:0 в пользу «Динамо» — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 — за 8.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

Рынок на обмен голами представлен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» дали за 2.11.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Динамо»

Южане — худшая команда РПЛ: в 13 турах они потерпели 10 поражений и приклеились к последней строчке. Бело-голубые же в случае успеха поднимутся на третье место. Подопечные Марцела Лички набрали неплохой ход: не уступили в шести играх подряд во всех соревнованиях, в трех из которых победили — в том числе в двух предыдущих.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.33.

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