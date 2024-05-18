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«Сочи» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 18 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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18 мая все еще сохраняющий шансы на чемпионство «Краснодар» сойдется с худшей командой лиги — «Сочи». Коллективы встретятся на стадионе «Фишт», стартовый свисток рефери Павла Шадыханова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 18.45 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Выигрыш подопечных Роберта Морено предложен за 4.10 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.85 (24%).

Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Максим Глушенков (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» ворвался в гонку за медали и давит на «Краснодар». На пути железнодорожников — крепкая оборона «Факела»

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола идет за 2.05.

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