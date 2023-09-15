Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
15 сентября «Сочи» проведет первый домашний матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Во дворец спорта «Большой» приедет «Сибирь», столкновение команд начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet посчитали шансы гостей чуть более предпочтительными. Поставить на успех «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.20 (29%), «мирный» исход идет за 3.95 (24%).
Ждете, что новосибирцы заберут два очка? Ставка в 1000 рублей на «снеговиков» при благоприятном результате принесет 2060 рублей.
В текущем сезоне команды оформили уже три победы на двоих после ничьих в основное время. Триумф «леопардов» с учетом овертайма и серии буллитов дали за 2.28, «снеговиков» — за 1.62. При этом друг с другом соперники в последний раз играли в дополнительном отрезке в декабре 2020-го.
Также доступен широкий выбор ставок на викторию любого из коллективов с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.40, Ф2(0) — за 1.57;
• Ф2(-1.5) — за 2.70, Ф1(+1.5) — за 1.43.
В нынешней регулярке клубы не впечатляют результативностью: «Сибирь» на пару с «Витязем» вообще наименее скорострельная команда КХЛ, забросила всего 1.8 шайбы в среднем за игру. При этом тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15. А в очных встречах с южанами «верх» по метким броскам в последний раз пробивали в октябре 2019-го.
Рынок на наличие овертайма предложен за 3.95, обратный вариант идет за 1.24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -