15 сентября «Сочи» проведет первый домашний матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Во дворец спорта «Большой» приедет «Сибирь», столкновение команд начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet посчитали шансы гостей чуть более предпочтительными. Поставить на успех «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.20 (29%), «мирный» исход идет за 3.95 (24%).

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В текущем сезоне команды оформили уже три победы на двоих после ничьих в основное время. Триумф «леопардов» с учетом овертайма и серии буллитов дали за 2.28, «снеговиков» — за 1.62. При этом друг с другом соперники в последний раз играли в дополнительном отрезке в декабре 2020-го.

Также доступен широкий выбор ставок на викторию любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.40, Ф2(0) — за 1.57;

• Ф2(-1.5) — за 2.70, Ф1(+1.5) — за 1.43.

В нынешней регулярке клубы не впечатляют результативностью: «Сибирь» на пару с «Витязем» вообще наименее скорострельная команда КХЛ, забросила всего 1.8 шайбы в среднем за игру. При этом тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15. А в очных встречах с южанами «верх» по метким броскам в последний раз пробивали в октябре 2019-го.

Рынок на наличие овертайма предложен за 3.95, обратный вариант идет за 1.24.

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