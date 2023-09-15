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Сегодня, 12:15

«Сочи» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Сибирь» 15 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Сочи».
Фото Телеграм-канал «Сочи», Telegram
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15 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Сочи» и «Сибирь». Игра пройдет на льду дворца спорта «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита, но все же посчитали шансы гостей более весомыми. Поставить на успех «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что приблизительно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.20 (29%), «мирный» итог идет за 3.95 (24%).

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В текущем сезоне клубы оформили уже три победы на двоих после ничьих в основное время. Триумф «леопардов» с учетом овертайма и серии буллитов предложили за 2.28, «снеговиков» — за 1.62.

Также доступен широкий выбор ставок на викторию любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.40, Ф2(0) — за 1.57;

• Ф2(-1.5) — за 2.70, Ф1(+1.5) — за 1.43.

Соперники пока не впечатляют результативностью: «Сибирь» вообще наименее скорострельная команда КХЛ (на пару с «Витязем»), забросила всего 1.8 шайбы в среднем за игру. При этом тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Сибирь»

Команды не блещут результативностью на старте сезона: хозяева отличились в среднем 2.67 раза за игру, гости — 1.8. «Сочи» в двух из шести встреч вообще не забросил ни одной шайбы. Также друг с другом оппоненты в последний раз выполняли отметку хотя бы в пять голов на двоих в октябре 2019-го (4:1 в пользу «Сибири») — в последних семи очных поединках в КХЛ «леопарды» и «снеговики» забивали максимум четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 2.15.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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