5 ноября в 16-м туре РПЛ встретятся «Сочи» и «Спартак». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Артем Чистяков.

Несмотря на диаметрально противоположные результаты, букмекерская компания БЕТСИТИ не выделила однозначного фаворита. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода, в то время как котировка на «Сочи» лишь немного выше — 3.20 (31%). Ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Считаете, что «Сочи» не проиграет дома? Оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.37, Ф2(0) — за 1.63.

Аналитики абсолютно не сомневаются в результативности встречи, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.60. Статистика подкрепляет уверенность — и у «Сочи», и у «Спартака» в четырех из прошедших пяти матчах прошел «верх».

Вариант «обе забьют» очень вероятен, его предлагают взять за 1.53. Но есть интересный факт — за три матча на «Фиште» красно-белые не забили ни разу. Кстати, «Спартак» не забьет" можно оформить за 5.10.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.50;

• 1:0 — за 10.0.