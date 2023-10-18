18 октября «Сочи» и «Спартак» второй раз подряд сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Команды встретятся на льду арены «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», старт эфира в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 4.20 (22%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.60 (20%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.41, этот рынок на «Сочи» предложен за 2.88.

Команды проведут друг с другом второй матч подряд, первый закончился уверенной победой «Спартака» (5:2). Поставить на непоражение «леопардов» по итогам 60 минут можно за 2.11.

Также вас ждет широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.47, Ф2(-2) — за 2.57.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

Красно-белые подошли к поединку на серии из шести триумфов подряд, а в прошлой игре разделались именно с «Сочи» (5:2). Москвичи забросили больше всех в КХЛ (75), а в среднем отличаются 3.75 раза за 60 минут. В последних шести противостояниях они еще не забивали меньше четырех голов.

«Сочи» же не побеждал в основное время на протяжении пяти встреч (четыре поражения). Вдобавок у команды Дмитрия Кокорева не все в порядке с обороной: «леопарды» пропустили 66 раз — в среднем за матч в их воротах оказывается 3.47 шайбы. Больше получили только «Витязь» и «Куньлунь».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.01.

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