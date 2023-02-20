Создай свой дизайн и выиграй футболку. PARI и ФК «Пари НН» запустили креативную акцию

Футбольный клуб «Пари НН» и букмекерская компания PARI, титульный спонсор команды, объединили любовь к футболу и креативное мышление, запустив акцию для творческих болельщиков. Победители смогут выиграть футболку нижегородского клуба с уникальным дизайном.

Весеннюю часть сезона-2022/23 нижегородцы проведут в обновленной экипировке, разработанной при участии PARI. Участникам акции предлагается угадать дизайн новой формы «Пари НН». С помощью конструктора на специальном сайте каждый сможет нарисовать свой эскиз игровой футболки и поделиться им в социальных сетях.

Важным смысловым элементом новой формы «Пари НН» станут специальные паттерны, посвященные Нижнему Новгороду. Участникам конкурса для разработки дизайна будет предложен более широкий выбор паттернов — их также можно будет скачать для личного пользования.

Победителем конкурса станет каждый, кто угадает хотя бы два элемента, которые окажутся на будущей форме «Пари НН», и сделает ставку на футбол на сайте и в приложении PARI.

Выигравшим участникам достанутся уникальные игровые джерси команды. На каждую из них будут нанесены игровой номер по выбору победителя и его фамилия. Кроме того, на передней части футболок можно отпечатать широту и долготу любой дорогой для болельщика локации: это может быть домашний адрес, традиционное место прогулок или любимый паб.

Выиграть джерси можно и не делая ставку. Компания PARI также зарезервировала футболки для десяти человек, которые создадут самый стильный дизайн на сайте.