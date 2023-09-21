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«Спарта» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 21 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Петер Виндаль-Йенсен («Спарта»).
Фото Global Look Press
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21 сентября кипрский «Арис» с Александром Кокориным приедет в Прагу к «Спарте» на матч первого тура Лиги Европы. Встреча на «Генерали Арене» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 21.55 мск. Поединок обслужит французский рефери Жером Брисар.

Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
Арис Л

Аналитики Winline считают хозяев фаворитами. Успех «Спарты» оценен коэффициентом 1.51, что составляет примерно 62% вероятности исхода. На триумф «Ариса» предложено ставить за 6.00 (15%), на ничью — за 4.50 (21%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» исход основного времени, может принести выигрыш в 4500 рублей, если команды не выявят победителя.

«Арис» пропускал в среднем по 1.2 мяча в последних пяти матчах, а «Спарта» — по одному. Обмен голами доступен за 1.78, обратный рынок — за 2.03.

На киприотов предложено поставить с форой (+1.5) — за 1.59.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» стартует в Лиге Европы после первой победы в серии А. Моуринью понимает, что против «Шерифа» будет тяжело

«Спарта» выиграла оба недавних поединка в Лиге Европы при родных фанатах. А в четырех последних выездах киприотов в том же турнире забито в обе стороны не менее трех голов. На то, что «Спарта» снова не уступит и обменяется голами с «Арисом», дана котировка 1.97.

Аналитики допускают три и более забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.80.

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Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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