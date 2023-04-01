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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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1 апреля в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Поединок пройдет на «Открытие Арене», арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.58, это около 61% вероятности. Выигрыш грозненцев предложен с котировкой 5.57 (17%). Ничья доступна за 4.48 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае удачного исхода принесет 5570 рублей.

Эксперты уверены, что схватка будет горячей. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.39.

В трех из четырех последних матчей команды поражали ворота друг друга. Обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.17.

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом круге сезона — 1:1. Поставить на то, что гости снова не уступят, можно за 2.47.

Москвичи не проиграли в восьми матчах против «Ахмата», в четырех из них победили, пробив «верх». Ставка П1 и ТБ 2.5 предложена за 2.04.

&laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

При этом грозненцы не огорчили вратаря «Спартака» лишь в трех из 11 предыдущих игр. П1 и «обе забьют» идет за 2.80.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, 2:1 в пользу красно-белых за 7.50.

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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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