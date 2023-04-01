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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Global Look Press
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1 апреля в 21-м туре РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 16.25 мск. Главный арбитр поединка — Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «Спартака» — на этот исход можно поставить за 1.58, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья оценена в 4.48 (22%), успех «Ахмата» — в 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае удачного результата принесет 5570 рублей.

Аналитики уверены, что схватка будет горячей. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.39.

В трех из четырех последних матчей команды поражали ворота друг друга. Обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.17.

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом круге сезона — 1:1. Поставить на то, что гости снова не проиграют, можно за 2.47.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, — 2:1 в пользу красно-белых за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

Красно-белые великолепно играют дома: в этом сезоне у команды Гильермо Абаскаля семь побед в девяти матчах при своих болельщиках. А еще спартаковцы очень много забивают: 45 мячей за 20 встреч — больше только у «Зенита» (53). Клуб победил в пяти из семи последних поединков, забивая в среднем по два гола.

В первой половине таблицы чаще, чем «Ахмат» с восемью поражениями в сезоне, проигрывает лишь «Оренбург» (девять неудач). Команда Сергея Ташуева пропустила в девяти из 11 последних встреч, а в предыдущих пяти поединках в среднем ей забивали 1.2 гола.

Москвичи не уступили в восьми матчах против «Ахмата» и в 17 играх подряд забивают грозненцам. И все идет к тому, что красно-белые продлят серию и забьют несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.04.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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