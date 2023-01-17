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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 17 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 17 января 2023 года
Евгений Коростелев
ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»
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17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч с участием «Спартака» и «Автомобилиста». Игра пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 19.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы победить в основное время. На хозяев можно поставить за 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Успех гостей идет за 2.60 (38%), ничья — за 3.70 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Автомобилист» в случае его триумфа выплата составит 2600 рублей, а чистая прибыль — 1600 рублей.

Вариант, при котором клуб из Екатеринбурга не проиграет, оценен в 1.51.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент небольшой — 1.10. На обратный исход — 5.80.

Если считаете, что каждая команда забросит по две и более шайбы, поставьте на это за 1.71.

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На победу каждой команды хотя бы в одном периоде котировка одинаковая — 1.29.

Успех «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.90, «Автомобилиста» — за 1.94.

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Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года