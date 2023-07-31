31 июля московский «Спартак» в заключительном матче второго тура РПЛ сыграет с «Балтикой». Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит игру арбитр Павел Кукуян. Посмотреть матч в режиме реального времени можно с 19.00 мск на телеканале «Матч ТВ».

«Спартак» является фаворитом встречи, по версии букмекерской компании Olimpbet. Победа московского клуба оценена в 1.46, вероятность этого результата — примерно 68%. Триумф «Балтики» доступен за 7.22 (12%), ничья — за 5.02 (20%).

Ставка в 1000 рублей на то, что команды поделят очки, в случае равенства принесет чуть больше 5000 рублей.

Вариант Х2 идет за 2.91. Правда, в первом круге «Балтика» не сумела ничего противопоставить даже «Сочи».

Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.71. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Кто откроет счет, по вашему мнению? «Спартак» — 1.39, «Балтика» — 3.40, никто — 10.5.

Эксперты убеждены, что красно-белые забьют сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.

Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.

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