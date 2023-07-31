Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Георгий Джикия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Спартак» в последний день июля, 31 числа, в Москве во втором туре РПЛ сразится с вернувшейся в РПЛ «Балтикой». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 по московскому времени. В поле встречу отработает арбитр Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безусловным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.68 (21%), успех «Балтики» — за еще большие 6.38 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы принесет выплату в 6380 рублей.

Рассчитываете, что калининградцы успешно съездят в Москву? Вариант Х2 идет за 2.68.

Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23. В первых двух играх сезона с участием москвичей проходил «верх».

Эксперты убеждены, что «Спартак» забьет сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.

Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.

Даниил Хлусевич. Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

«Спартак» на старте сезоне одержал все победы с разницей в один мяч, но с разным содержанием. «Оренбург» москвичи с трудом дожали со счета 1:2 на 75-й минуте (итоговый — 3:2), а «Краснодар» переиграли достаточно убедительно, пропустив уже в добавленное время (2:1). Есть ощущение, что команда Абаскаля прибавляет и будет это делать от матча к матчу.

«Балтика» в первом туре почти без шансов уступила «Сочи» (0:2), а в Кубке оказалась сильнее «Крыльев» — победа 3:2 была волевой. Теперь калининградцев ждет третий выезд за неделю, что, конечно, скажется на всех аспектах их игры — безусловно, в отрицательную сторону. И «Спартак», который и так сильнее соперника, должен воспользоваться этой ситуацией.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.63.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире