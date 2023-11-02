2 ноября «Спартак» и ЦСКА сойдутся уже в третий раз в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Предстоящее дерби пройдет на льду красно-белых, на арене «Мегаспорт», и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что ни у одной из команд нет явного преимущества: поставить на успех «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.49, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш армейцев идет за практически идентичные 2.48 (38%), ничья предложена с котировкой 3.99 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.90, этот рынок на ЦСКА дали за 1.89.

Также имеется широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90;

• Ф1(-1) — за 3.08, Ф2(+1) — за 1.36.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.31.

Рынок «обе забьют во втором периоде» предложен за 2.37.

Вероятность увидеть дополнительное время оценили в 3.99, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.24.

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