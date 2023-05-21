Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года
Евгений Коростелев
«Спартак» против ЦСКА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

21 мая в центральном матче планеты РПЛ «Спартак» сразится с ЦСКА. Московское дерби в 28-м туре состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

Букмекерская компания ФОНБЕТ нарекла фаворитом ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.65, что приблизительно 37%. Ничья идет за 3.50 (27%), триумф «Спартака» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на красно-синих в случае их выигрыша принесет выплату в 2650 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12. Команды пробили «верх» только в одном из пяти последних очных матчей.

Обмен голами можно оформить за 1.63, вариант «обе забьют — нет» — за 2.30.

В четырех последних матчах в РПЛ ЦСКА отправлял в ворота соперников не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.25, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Тренировка &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на главный матч выходных

Пробьют ли соперники 10 раз в створ ворот друг друга? Такое условие доступно за 1.75, а ТМ 9.5 — за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» — «Интер»: прогноз на матч серии А 21 мая 2023 года

«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч бундеслиги 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире