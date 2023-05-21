21 мая в центральном матче планеты РПЛ «Спартак» сразится с ЦСКА. Московское дерби в 28-м туре состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.30 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ нарекла фаворитом ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.65, что приблизительно 37%. Ничья идет за 3.50 (27%), триумф «Спартака» — за 2.75 (36%).

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12. Команды пробили «верх» только в одном из пяти последних очных матчей.

Обмен голами можно оформить за 1.63, вариант «обе забьют — нет» — за 2.30.

В четырех последних матчах в РПЛ ЦСКА отправлял в ворота соперников не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.25, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Пробьют ли соперники 10 раз в створ ворот друг друга? Такое условие доступно за 1.75, а ТМ 9.5 — за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

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