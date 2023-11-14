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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо» в матче с «Куньлунем».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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14 ноября лидеры текущего сезона КХЛ «Спартак» и московское «Динамо» сойдутся в очередном поединке регулярного чемпионата. Команды встретятся уже во второй раз в сезоне. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш подопечных Алексея Кудашова предложен с котировкой 2.70 (36%), ничья — за 4.10 (22%).

Успех «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.78, этот рынок на «Динамо» идет за 2.03.

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Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 2.74, Ф2(+1) — за 1.44.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.41.

Вероятность дождаться овертайма оценена в 4.10, обратный рынок доступен за 1.24.

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«Ак Барс» — СКА: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире