Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года

31 июля «Спартак» встретится с «Динамо» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» под присмотром судейской бригады Владимира Москалева. Начало — в 18.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.

Аналитики отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.58, обратный рынок — в 2.40. Соперники огорчили друг друга лишь в трех предыдущих встречах из семи.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.72.

На старте РПЛ «Динамо» прихлопнуло «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.40.

Наиболее вероятный счет дерби, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.