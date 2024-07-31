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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Динамо».
Фото Официальная страница ФК «Динамо» ВКонтакте, Соцсети
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31 июля «Спартак» встретится с «Динамо» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» под присмотром судейской бригады Владимира Москалева. Начало — в 18.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.

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31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.58, обратный рынок — в 2.40. Соперники огорчили друг друга лишь в трех предыдущих встречах из семи.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Федор Смолов (&laquo;Краснодар&raquo;). На старте сезона «Краснодар» выглядит уныло — Мусаев недоволен самоотдачей игроков. ЦСКА начал РПЛ куда успешнее

Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.72.

На старте РПЛ «Динамо» прихлопнуло «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.40.

Наиболее вероятный счет дерби, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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