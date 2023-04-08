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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Руслан Литвинов.
Фото Global Look Press
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8 апреля «Спартак» и «Динамо» проведут в Москве дерби неудачников Кубка России. Команды встретятся в 22-м туре чемпионата страны на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного арбитра Сергея Иванова прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.15 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Спартаку», на победу которого можно поставить за 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за 4.07 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выигрыш в 1900 рублей, а чистая прибыль составит 900 рублей.

Верите в «Динамо» и лично в Федора Смолова? На вариант Х2 предложена котировка 1.95.

«Верх» в этом дерби прошел всего в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.

ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00. Правда, в последних четырех матчах красно-белые ни разу не отличились больше одного раза.

«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не отличатся в предстоящей игре, котировка — 2.85.

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На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.68, на противоположный исход — за 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • успех «Спартака» 2:1 — за 7.75;

  • 1:0 — за 8.00.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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