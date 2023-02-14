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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 14 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва 14 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Скоренов.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо» Москва.
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14 февраля в КХЛ состоится московское дерби, в котором «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на «Мегаспорт Арене». В прямом эфире игру с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Букмекеры считают бело-голубых фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 41% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на красно-белых в случае их триумфа выплата составит 2850 рублей.

Также представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Успех «Спартака» доступен за 2.12, «Динамо» — за 1.72.

На то, что команда Алексея Заварухина не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.52.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.98, ТМ 4.5 — в 1.82.

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Считаете, что обе команды забьют хотя бы по две шайбы? Такое условие доступно за 2.24.

Дубль в матче можно оформить за 2.70, хет-трик — за 15.0.

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