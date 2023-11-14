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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Роман Рукавишников («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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14 ноября в регулярном чемпионате схлестнутся лидеры Западной конференции: «Спартак» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: коэффициент на успех красно-белых в основное время — 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш бело-голубых оценен в 2.70 (36%), «мирный» исход предложен с котировкой 4.10 (22%).

Успех «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.78, этот рынок на «Динамо» идет за 2.03.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 2.74, Ф2(+1) — за 1.44.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.41.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Команды входят в топ-5 самых результативных в КХЛ, причем красно-белые отличились больше всех в лиге (109 шайб). Единственная встреча московских коллективов в этом сезоне выдалась очень яркой и закончилась победой «Динамо» (6:3). А в семи из последних 10 очных игр оппоненты забросили на двоих минимум пять раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 голов за 1.72.

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