31 июля на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» против «Динамо». Игра первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России стартует в 18.30 мск. Главный судья — Владимир Москалев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск, «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на красно-белых можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 3.20 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Выигрыш «Спартака» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.35.

Обмен голами представлен за 1.58, обратный рынок — за 2.40. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России — «Спартак» разгромил «Динамо» на «Лукойл Арене» (4:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, дали за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Бело-голубые лихо ворвались в новый сезон РПЛ: прихлопнули «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2), но в следующем туре реабилитировался в игре с «Химками» (3:1). В составе «Спартака» заблистал новичок Эсекиель Барко, у «Динамо» разрывают Бителло, Муми Нгамале и Ярослав Гладышев. При этом у обеих команд не все гладко в обороне. Все эти факторы намекают на результативный характер московского дерби.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.