11 марта «Спартак» сыграет с «Факелом». Встреча 19-го тура РПЛ пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт — в 16.00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Факела» — за 8.75 (9%).

Ставка в 1000 рублей ничью в случае мирного исхода принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

«Спартак» открыл счет в четырех из пяти предыдущих встреч против команды из Воронежа. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.33. Если считаете, что первым забьет «Факел», возьмите этот вариант за 3.75.

Красно-белые выиграли у «Факела» шесть из семи матчей, пять из них — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.

Команды трижды встречались в 2022 году и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.31.

Забьет ли «Спартак» в обоих таймах? Коэффициент на такое условие — 2.05, на противоположный исход — 1.78.

Для «Факела» не бывает авторитетов, поэтому воронежцы ярко атакуют даже против топ-клубов. Вариант «обе забьют» идет за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Абаскаля за 6.01.