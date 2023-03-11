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«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 11 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Шамар Николсон.
Фото Global Look Press
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11 марта в Москве на «Открытие Арене» состоится матч 19-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Факелом». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт — в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Факел

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Факела» — за 8.75 (9%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода принесет выплату в 8750 рублей.

Красно-белые выиграли у «Факела» шесть из семи матчей, пять из них — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.

Команды трижды встречались в 2022 году и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.31.

«Спартак» забивает 2.33 мяча за 90 минут в РПЛ. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.43, ИТБ1 (2.5) — за 2.21.

Для «Факела» не бывает авторитетов, поэтому воронежцы ярко атакуют даже против топ-клубов. Вариант «обе забьют» идет за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Абаскаля за 6.01.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Факел»

«Спартак» отлично выглядел в Кубке России, обыграв в двух матчах «Локомотив» (1:0 и 4:2), но в первой после перерыва встрече РПЛ оступился — поделил очки с «Уралом» (2:2). Отставание от «Зенита» за 12 туров до конца сезона выросло до 12 очков, и теперь у красно-белых нет права на ошибку.

Благо следующий матч у команды Гильермо Абаскаля против очень удобного соперника. Москвичи встречались с «Факелом» трижды в прошлом году (в РПЛ и дважды в Кубке) и трижды оказались сильнее. Причем две победы были добыты с запасом в три мяча (3:0 и 4:1).

После неудачи с екатеринбуржцами «Спартак» будет максимально зол и мотивирован, а этого при наличии на поле Соболева, Промеса и остальных достаточно, чтобы переиграть одного из аутсайдеров. А учитывая, что «Факел» — третий с конца по пропущенным в РПЛ голам, встреча должна быть достаточно результативной.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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