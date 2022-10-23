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«Спартак» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 23 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press

23 октября «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить с небольшим коэффициентом 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Успех «Химок» доступен за 8.70 (10%), ничья — за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8700 рублей, чистая прибыль составит 7700 рублей.

Последний матч между командами завершился в пользу «Химок». На то, что подмосковный клуб снова не проиграет, котировка — 3.40.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.00;

  • ТБ 3.5 — за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.84.

Эксперты считают, что красно-белым по силам отправить в сетку соперника три и более мяча, коэффициент на это — 2.04.

Поставить на обмен голами можно за 1.62, на обратный исход — за 2.30.

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Александр Соболев забил в семи матчах подряд (восемь мячей). На точный удар лидера атаки «Спартака» коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу хозяев за 8.30.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года