23 октября «Спартак» в игре 14-го тура чемпионата России примет одного из главных аутсайдеров лиги — «Химки». Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых не должно возникнуть больших проблем: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 12.0 (8%). Даже на ничью котировка практически в два раза ниже — 6.70 (14%).

Верите в «Химки»? Ставка в 1000 рублей на победу команды из Подмосковья в случае ее выигрыша принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество красно-белых:

• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.70;

• разгром 4:0 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.50.

Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: за 13 туров команда Гильермо Абаскаля оформила уже 31 гол. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 мяча можно взять за 1.27, ИТМ1 (1.5) — за 3.80.

«Химки» за 13 туров выжали лишь 13 голов: меньше только у «Торпедо» (семь). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 4.80, ИТМ2 (1.5) — в 1.19.

Общий тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.80.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.93, «обе забьют — нет» идет за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

Команда из Подмосковья идет в РПЛ на 15-м месте: последнюю победу в чемпионате «Химки» добыли 7 августа в четвертом туре, с тех пор лишь дважды сыграли вничью и проиграли все остальные встречи.

«Спартак» же летит вторым. Красно-белые не уступают на протяжении семи матчей во всех турнирах, шесть из которых выиграли, а в трех встречах не пропустили ни одного мяча. «Химки» же с трудом выжимают голы: после последней победы в РПЛ ни разу в лиге не забили больше одного гола за игру.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.