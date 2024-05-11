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Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 11 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Александр Соболев и Михаил Игнатов («Спартак»).
Фото Global Look Press
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11 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ. Поединок на «Лукойл Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте компании Winline стартует в 16.15 мск. Артем Чистяков — главный арбитр встречи.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Эксперты компании Winline больше ждут успеха красно-белых. На команду Владимира Слишковича предложен коэффициент 2.44, что соответствует 39% вероятности исхода. Выигрыш «быков» доступен за чуть большие 2.80 (35%). Ничья оценена в 3.80 (26%).

«Краснодар» обыграл москвичей в двух матчах подряд. То, что южаневновь не уступят, можно сыграть за 1.61.

Поставить на победу хозяев с форой (0) предложено за 1.79. Та же фора на их соперников — за 2.04.

«Быки» забили меньше двух мячей в шести из семи выездный игр в чемпионате. ИТМ2 (1.5) на гостей доступен за 1.58. Тот же вариант на «Спартак» выставлен в линии за 1.69.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 6.20.

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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 мая 2024 года онлайн в прямом эфире