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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Спартак» — «Краснодар»: «быки» снова поплывут на выезде

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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11 апреля в 28-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 16.15 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом «Спартак». На выигрыш красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «быков» — за 2.80 (35%).

«Краснодар» обыграл москвичей в двух матчах подряд. То, что гости вновь не уступят, можно сыграть за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок открыт за 2.30.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Красно-белые не уступили в девяти из 10 прошлых встреч премьер-лиги на своем поле. При этом они не пропускали больше одного мяча в шести из семи недавних матчей РПЛ.

«Краснодар» не блещет результативностью на выезде: забил меньше двух мячей в шести из семи игр. А в девяти из 11 матчей южан команды затолкали максимум три мяча. Также в гостях парни Мурада Мусаева не выиграли в семи из восьми предыдущих встреч (четыре ничьи и три поражения).

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.09.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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