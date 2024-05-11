«Спартак» — «Краснодар»: Нагучев предрек красно-белым убедительную победу

11 мая в 16.30 по московскому времени в 28-м туре РПЛ «Спартак» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Спартак»

После того как исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович, команда стала демонстрировать достойные результаты. Под его руководством красно-белые провели четыре матча в РПЛ, в которых разгромили «Ростов» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (0:0), одолели «Локомотив» (3:2) и разошлись миром с «Пари НН» (0:0). Набрав 43 очка в 27 турах, «Спартак» располагается на пятой позиции в таблице. А в FONBET Кубке России красно-белые пробились в финал Пути регионов. На предыдущей стадии турнира они всухую победили «Динамо» (2:0).

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При Слишковиче «Спартак» подтянул игру в обороне и не пропустил в четырех из шести последних встреч. Однако порой москвичи теряют очки из-за невысокой эффективности атаки. Так произошло в матчах против ЦСКА и «Пари НН», в которых красно-белые не сумели отличиться. В то же время «Спартак» отлично проявил себя в нападении в поединках с «Ростовом» и «Локомотивом», в которых в общей сложности забил восемь голов. В этих встречах Хесус Медина отметился тремя мячами и ассистом, а Тео Бонгонда записал на свой счет два гола и результативную передачу.

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» не так давно также сменил главного тренера. Впрочем, под руководством Мурада Мусаева «быки» демонстрируют посредственные результаты. В пяти предыдущих турах РПЛ они одержали всего две победы при ничьей и двух поражениях. На этом отрезке команда уступила «Зениту» (1:2), взяла верх над «Факелом» (2:0) и «Балтикой» (3:2), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и потерпела поражение от «Ахмата» (0:1). Тем не менее из-за постоянных осечек «Зенита» краснодарцы еще не потеряли шансы на чемпионство. Они отстают от лидирующих петербуржцев всего на одно очко, но при этом имеют равное количество баллов с «Динамо», которое идет на третьем месте.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» хорошо обороняется и располагается на второй строчке по пропущенным мячам (26). В двух последних матчах против «Крыльев Советов» и «Ахмата» «быки» в сумме позволили соперникам забить лишь один гол. В то же время в обеих играх краснодарцы слабо действовали в завершении атак и ни разу не смогли отличиться. Во встрече с «Ахматом» они нанесли 17 ударов (пять в створ), но ни один из них не привел к взятию ворот.

«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В целом «Спартак» довольно неплохо противостоит «Краснодару» в очных противостояниях. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах в активе красно-белых три победы при двух поражениях. Правда, в этом сезоне преимущество уже на стороне «быков». «Краснодар» выиграл в первом круге РПЛ (2:0) и обменялся победами со «Спартаком» на групповом этапе FONBET Кубка России (1:2 и 3:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — «Краснодар» 11 мая

«Уверен, что предстоящий матч получится крутым с точки зрения результативности, потому что обе команды создают много опасных моментов. Я предположу, что это будет встреча, в которой «Спартак» будет иметь преимущество и, скорее всего, одержит победу. В моем понимании красно-белые выиграют и при этом забьют не менее двух мячей. Кроме того, можно смело ставить на тотал ударов «Спартака» в створ больше 5,5, учитывая, сколько красно-белые создают моментов в домашних матчах», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET победа «Спартака» с индивидуальным тоталом больше 1,5 доступна с коэффициентом 2.75.

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