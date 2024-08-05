«Спартак» в третьем туре чемпионата России примет «Крылья Советов», которые проиграли во всех играх этого сезона. Матч пройдет 5 августа на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 20.00 по столичному времени. Рассудит команды бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.50 мск.

По мнению букмекеров, хозяева вряд ли испытают проблемы: победа красно-белых доступна с котировкой 1.56, что приблизительно 63% вероятности. Успех команды Игоря Осинькина идет за 5.80 (16%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на «мирный» результат — 4.40 (21%).

«Крылья» проиграли в двух первых турах РПЛ с общим счетом 1:7. Вероятность того, что самарцы хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценена в 2.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Спартака»:

• 2:0 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.80, опция «обе забьют — нет» идет за 2.00.

Комбинированный вариант на победу «Спартака» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.29.