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«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 4 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Игроки «Спартака» в матче КХЛ со СКА.
Фото Твиттер «Спартака», Twitter
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4 ноября «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из главных аутсайдеров лиги — «Куньлунем». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех гостей идет за 4.80 (19%), даже на ничью предложена чуть меньшая котировка — 4.60 (21%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Спартака» при благополучном исходе принесет 1620 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.75;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Команды уже встречались в этом сезоне: 16 октября в Мытищах «Куньлунь» разгромил москвичей (3:0). Правда, в целом в сезоне коллектив из Китая играет не так хорошо: идет 10-м в Западной конференции, а за последние восемь матчей выиграл лишь один раз. Считаете, что в предстоящей встрече гости не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.30.

«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ: за 26 матчей красно-белые забросили 50 шайб, реже отличались только два коллектива. В среднем за матч москвичи оформляют 1.92 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно взять за 1.67, ИТМ1 (2.5) — за 2.20.

«Куньлунь» отличается чуть чаще: в среднем — 2.19 раза за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 3.70, ИТМ2 (2.5) — в 1.28.

Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года

«Драконы» находятся в ужасной форме: проиграли в семи из последних восьми встреч. Команда из Пекина много пропускает: 79 шайб за 29 матчей, в среднем — 2.93 гола за матч. При этом «Куньлунь» неплохо атакует: в последних восьми матчах лишь раз забросил меньше двух шайб и дважды оформил минимум три гола. Всего же за этот отрезок в играх «драконов» команды на двоих забрасывали минимум пять шайб.

Игры красно-белых тоже получаются яркими: в четырех последних встречах оппоненты забрасывали на двоих минимум шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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