28 апреля «Спартак» и «Локомотив» столкнутся в 26-м туре чемпионата России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.15 мск. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.05 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: успех красно-белых предложен с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш железнодорожников можно взять за 3.20 (30%), коэффициент на ничью — 3.60 (26%).

В первом круге команды не выявили победителя (1:1). Поставить на то, что «Локомотив» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 1.72.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.20.

Обмен результативными попаданиями идет за 1.53, альтернативный вариант дан за 2.53.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступна с котировкой 1.78.

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