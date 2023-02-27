0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Локомотив» борется не за трофей, а за выживание». Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России

Данил Пруцев и Даниил Денисов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

27 февраля в 20.00 по московскому времени в рамках ответного матча четвертьфинала FONBET Кубка России встретятся «Спартак» и «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

В какой форме «Спартак»

«Спартак» завершил первую часть сезона на втором месте в чемпионате России, а также на первом — в групповом этапе FONBET Кубка России. Эти результаты позволили красно-белым уйти на зимнюю паузу в приподнятом настроении, во время которой они провели пару товарищеских встреч: с АГМК (3:1) и «Ботевом» (1:0). Затем «Спартак» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, в котором стал победителем, выиграв у «Краснодара» (4:0) и «Сочи» (2:0), а также одолев «Ростов» (0:0, 2:1 в серии пенальти).

Матч с «Локомотивом» пропустят Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон и Виктор Мозес.

 
Артем Дзюба и&nbsp;Георгий Джикия. Джикия и невезение помешали Дзюбе забить «Спартаку» в первом матче. Спасет ли Артем «Локо» от падения в FONBET Кубке России?

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив», в отличие от «Спартака», показывает неудовлетворительные результаты в национальном первенстве. На данный момент железнодорожники располагаются на 14-й строчке, находясь в одном балле от прямого вылета в ФНЛ. Однако групповой этап FONBET Кубка России они провели куда лучше. В группе A «Локомотив» занял второе место, опередив «Пари НН» и «Химки». Стоит отметить, что победный матч с нижегородцами и стал последним для команды перед зимним перерывом (3:1).

В межсезонье подопечные Михаила Галактионова победили «Родину» (2:1), «Сочи» (2:0), «Урарту» (1:0), «Урал» (2:1) и «Фурсан» (5:0). Также они сыграли вничью с «Бунедкором» (1:1) и уступили «Джохору» (0:1).

Игру со «Спартаком» пропустит Лукас Фасон.

 
Главный тренер &laquo;Ростова&raquo; Валерий Карпин. «Урал» — «Ростов»: Карпин не пройдет мощную банду Гончаренко

«Спартак» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне команды трижды встречались друг с другом. Помимо первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России, где «Спартак» одержал минимальную победу (1:0), они также виделись в рамках РПЛ. Случилось это в 10-м и 17-м турах. Оба матча также завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля

В первой встрече «Спартак» победил «Локомотив» с минимальным перевесом, заполучив преимущество перед ответной игрой, которая состоится на домашнем стадионе красно-белых. На нем железнодорожникам довольно редко удается добиваться побед. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, когда они стали чемпионами России. Впрочем, сейчас «Локомотив» борется не за трофей, а за выживание. Поражение в первом матче, а также статистика последних очных встреч на стадионе «Спартака» позволяют предположить, что ответная игра закончится победой хозяев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.80.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Лигал.
 
 
 
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции и расчленению России
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений
МИД КНР ответил на слова Зеленского о планах провести встречу с Си Цзиньпином
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 27 февраля 2023 года