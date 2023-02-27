27 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» примет «Локомотив». Встреча состоится на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Сергея Иванова. В прямом эфире с 19.00 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.82, вероятность подобного исхода — примерно 55%. Возможный триумф «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), ничья — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 4400 рублей, а чистая прибыль составит 3400 рублей.

В первом матче красно-белые с трудом удержали победу. На то, что в этот раз железнодорожники добьются ничьей ли вообще выиграют, котировка — 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами можно взять за 1.70, противоположный исход — за 2.17.

На последних минутах первого матча «Спартак» мог забить второй мяч и закрепить преимущество. На то, что во второй встрече команда Абаскаля отличится минимум дважды, коэффициент — 2.12.

Шикарный вариант — «победа «Локомотива» хотя бы в одном тайме» за 2.55. Артем Дзюба и Антон Миранчук сделают все возможное, чтобы гости забрали хотя бы одну 45-минутку.

Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» отнюдь не был беспомощным в первом матче. Напротив, красно-зеленые прилично удивили — особенно во втором тайме, когда навал на ворота Максименко несколько раз едва не привел к забитому мячу. Например, Дзюба мог оформить дубль, но один его удар пришелся в штангу, а другой, по пустым воротам, не достиг цели.

В ответной игре железнодорожникам не останется ничего, кроме как неистово атаковать. Даже в случае поражения команда Михаила Галактионова продолжит участие в турнире, но в нижней половине сетки. Терять нечего, а мощи и классных игроков в нападении у команды в достатке, чтобы забить хотя бы раз. Тем более что у «Локо» получалось сделать это в семи из десяти предыдущих очных матчей с красно-белыми.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет за 1.55.