2 октября московский «Спартак» сыграет в КХЛ с ярославским «Локомотивом». Команды встретятся на льду арены «Мегаспорт», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победителем встречи будет «Локомотив». Триумф ярославцев в основное время предложен за 2.43, это приблизительно 41% вероятности результата. Ничья доступна за 3.80 (23%), виктория «Спартака» — за 2.75 (36%).

Четыре из шести последних матчей между командами принесли москвичам очки. На «ничью или победу хозяев» можно поставить за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен крупными 2.08, ТМ 4.5 — 1.74. В предыдущих семи очных матчах соперники чередовали «верх» и «низ», в последний раз сыграв 5:3.

Красно-белые отличились первыми в четырех из пяти прошлых игр с железнодорожниками. На то, что они откроют счет и на этот раз, котировка — 1.95. На гостей предложен коэффициент 1.85.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, выигрыш «Спартака» — за 1.98.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, набрав 18 очков в 12 играх. Ярославцы, как и прежде, не только здорово обороняются (21 пропущенная шайба, второй показатель после СКА), но и в атаке преуспевают — отличились 33 раза (2.75 в среднем за игру). Особенно мощными для команды Игоря Никитина получились последние встречи — в четырех из пяти железнодорожники забросили три и более раза.

«Спартак» же достаточно серо выглядит в обороне. Москвичи пропустили уже 40 шайб, и это натуральный кошмар — даже безоговорочный аутсайдер конференции «Витязь» вынул шайбу из сетки 41 раз. Так что против «Локомотива» красно-белым будет непросто.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забросит две и более шайбы за 1.75 (если гости отличатся ровно дважды, случится возврат).

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