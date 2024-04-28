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Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Локомотив»: железнодорожники идут на семиматчевой серии без поражений в РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 28 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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В 26-м туре РПЛ пройдет очередное московское дерби — 28 апреля на «Лукойл Арене» схлестнутся «Спартак» и «Локомотив». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline выше оценили шансы красно-белых: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, это около 44% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.60 (26%).

В первом круге команды не выявили победителя (1:1). Поставить на то, что «Локомотив» и в предстоящем поединке не уступит, можно за 1.72.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

Опция «обе забьют» идет за 1.53, альтернативный вариант дан за 2.53.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

Железнодорожники находятся в неплохой форме: в РПЛ не проиграли на протяжении шести матчей и серьезно прибавили в атаке — на этом отрезке отличались в среднем ровно два раза за 90 минут. «Спартак» выглядит менее убедительно: в предыдущих 10 встречах во всех турнирах добыл всего три победы при таком же количестве поражений. В прошлом туре красно-белые скатали унылую ничью с ЦСКА (0:0), и непонятно, за счет чего они могут выглядеть свежее против «Локо».

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.72.

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