Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 14 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Металлург» 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Егор Яковлев («Металлург»).
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram
Telegram Дзен

14 января лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» встретится с одной из лучших команд «Запада» — «Спартаком». Команды сойдутся в Москве на льду арены «Мегаспорт». Матч регулярного чемпионата начнется в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 13.15 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Игроки СКА в&nbsp;матче со &laquo;Спартаком&raquo;. «Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

По мнению букмекеров, у красно-белых чуть больше шансов на успех: их победа в основное время предложена с котировкой 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Котировка на гостей — 2.75 (35%), поставить на ничейный исход можно за 4.05 (24%).

Триумф красно-белых с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.80, этот рынок на магнитогорцев идет за 2.00.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов на победу одного из клубов с форой:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. «Спартак» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Тотал бросков в створ больше 63.5 идет за 1.73, ТМ 63.5 — за 1.99.

Поставить на то, что первый гол в матче будет забит любой командой в большинстве, можно за 3.70.

0
Читайте также
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года