14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с лидером Восточной конференции — «Металлургом». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», начало в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 13.15 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.35, вероятность — приблизительно 41%. Выигрыш «Магнитки» доступен с котировкой 2.75 (35%), вероятность «мирного» результата оценена в 4.05 (24%).

Успех красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.80, этот рынок на гостей идет за 2.00.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов на победу любой из команд с форой:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 5.5 гола доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Тотал бросков в створ больше 63.5 идет за 1.73, ТМ 63.5 — за 1.99.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург»

Хозяева находятся в плохой форме: уступили в пяти предыдущих матчах регулярки, а перед «Металлургом» дома влетели СКА (2:5). «Магнитка» выглядит куда стабильнее: возглавляет Восточную конференцию, выиграла в восьми из 10 последних поединках КХЛ, а в двух прошлых встречах забрасывала минимум четыре шайбы. Подопечные Андрея Разина в принципе показывают неплохую результативность — отличаются в среднем 3.08 раза за три периода.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.85.