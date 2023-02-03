3 февраля вывалившийся из топ-8 Западной конференции КХЛ «Спартак» в рамках регулярного чемпионата примет «Нефтехимик». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую, но платную трансляцию можно посмотреть на сайте khl.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Согласны с экспертами и ждете победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех москвичей при благоприятном исходе принесет 2180 рублей.

Также можно поставить на победу одной из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев доступен за 1.67, на «Нефтехимик» — за 2.27.

Команды недавно уже играли друг с другом: 4 января нижнекамцы обыграли соперника 3:2, хотя до этого уступили красно-белым в трех встречах подряд. Поставить на то, что «Нефтехимик» и в предстоящем матче как минимум не проиграет «Спартаку», можно с коэффициентом 1.64.

На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф1(-2.5) можно взять за 4.80, Ф2 (+2.5) — за 1.16.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за реалистичные 1.70, ТМ 4.5 предложен за 2.20. Команды действительно нередко устраивали яркие игры: в четырех из последних пяти матчей в регулярке КХЛ забрасывали на двоих минимум пять шайб.

Также на матч доступны интересные комбинированные ставки. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 3.5 гола можно оформить за привлекательные 2.40.