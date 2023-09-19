Эксперты оценили шансы «Спартака» выбить четыре из четырех в Кубке России

19 сентября в четвертом туре группового этапа Кубка России «Спартак» сразится с «Нижним Новгородом». Игра состоится в Нижнем на «Арене Нижний Новгород» и начнется в 17.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! ТВ», трансляция стартует в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Спартак» выиграет четвертый матч турнира подряд. На победу красно-белых выставлена котировка 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (28%), успех «НН» идет за 3.75 (23%).

Если считаете, что команде Абаскаля пора оступиться, возьмите вариант 1Х за 1.82.

В первом туре команды забили на двоих девять мячей, поэтому должны пробить тотал больше 2.5 в предстоящей встрече. Такое условие оценено в 1.96.

Победу «Спартака» в одном из таймов можно оформить за 1.54. Однако прибыльнее поставить на успех в первой или второй 45-минутке «Нижнего» — 2.25.

Два и более гола в исполнении Промеса и компании идет по котировке 2.06, ИТМ2 (1.5) — 1.78. В четырех из пяти последних матчах москвичи не были результативны.

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