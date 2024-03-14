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14 марта, 14:15

«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч Кубка России 14 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург» 14 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Руслан Литвинов («Спартак»).
Фото Global Look Press
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14 марта «Спартак» и «Оренбург» определят полуфиналиста Кубка России на этапе Пути РПЛ. В первом четвертьфинале победили сине-белые (1:0). Ответка пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 17.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Оренбург

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на победу: на коллектив Гильермо Абаскаля предложили котировку 1.64, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Триумф гостей можно взять за 5.00 (20%).

В первой встрече «Оренбург» выиграл с минимальным счетом (1:0). Считаете, что на «Лукойл Арене» сине-белые тоже не уступят? Хватайте опцию Х2 за 2.31.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.02.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех последних встреч. «Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.94.

Максим Глушенков (&laquo;Локомотив&raquo;). Тикнизян и Глушенков ведут «Локо» за первой победой в году. Против них — сенсация Кубка России

В двух предыдущих домашних поединках с оренбуржцами красно-белые отличились не меньше трех раз (3:2 и 4:1). Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола идет за 3.10.

Четыре наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех москвичей или ничью:

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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