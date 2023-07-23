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«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 23 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press
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23 июля в первом туре чемпионата России «Спартак» сразится на своем поле с «Оренбургом». Игра начнется в 17.30 на «Открытие Банк Арене», прямая трансляция с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Триумф красно-белых можно взять с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Оренбурга» — за 5.20 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсации принесет выплату в 5200 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча оценен невысокими 1.47, ТМ 2.5 — за 2.66.

Гол ногой можно оформить за 1.05, головой — за 2.30. Если же считаете, что первый автогол сезона случится именно в этом матче, возьмите его за 8.00.

Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.25.

Эксперты убеждены, что красно-белые отправят в ворота соперника минимум два мяча. Котировка на это — 1.50.

Николай Комличенко, ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» ни разу не обыграл «Факел» в прошлом сезоне. Выстоит ли команда Евсеева на этот раз?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «Спартака» — за 7.50;

  • ничья 1:1 — за 8.50;

  • 2:0 — за 8.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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