23 июля в первом туре чемпионата России «Спартак» сразится на своем поле с «Оренбургом». Игра начнется в 17.30 на «Открытие Банк Арене», прямая трансляция с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Триумф красно-белых можно взять с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Оренбурга» — за 5.20 (18%).

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Тотал больше 2.5 мяча оценен невысокими 1.47, ТМ 2.5 — за 2.66.

Гол ногой можно оформить за 1.05, головой — за 2.30. Если же считаете, что первый автогол сезона случится именно в этом матче, возьмите его за 8.00.

Условие «обе забьют» оценено в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.25.

Эксперты убеждены, что красно-белые отправят в ворота соперника минимум два мяча. Котировка на это — 1.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:1 в пользу «Спартака» — за 7.50;

ничья 1:1 — за 8.50;

2:0 — за 8.75.

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