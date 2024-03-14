14 марта «Спартак» примет «Оренбург» в ответном четвертьфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Владислава Безбородова. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 17.30 мск. Первая игра завершилась минимальным поражением красно-белых (0:1).

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Спартака» в основное время доступен за 1.64, это около 57% вероятности. На победу «Оренбурга» предложили 5.00 (20%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Триумф красно-белых с форой (-1) можно взять за 2.05. Опцию Ф2(+1) — за 1.77.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.94.

Специалисты примерно одинаково оценили шансы соперников на выход в полуфинал: на москвичей дали коэффициент 1.93, на сине-белых — 1.91.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»

На первый взгляд на «Лукойл Арене» маячит «низовой» поединок. После выхода с зимней паузы красно-белые не отличились ни разу — нулевая ничья с «Зенитом» и сухое поражение «Факелу» (0:2). Команда Давида Деограсии выжала по одному голу в ворота ЦСКА (1:1) и «Балтики» (1:0). Да и в первой четвертьфинальной встрече сине-белые выиграли только с минимальным счетом (1:0). Но кубковый формат с перспективой вылета в случае неудачи взбодрит соперников — тем более «Спартаку» нужно оправдаться перед фанатами за воскресный фейл в «Лужниках», а для «Оренбурга» нет лучшей мотивации, чем исторический для клуба полуфинал.

В половине из четырех последних встреч команды обменялись меткими выстрелами, а в двух предыдущих домашних поединках с оренбуржцами парни Гильермо Абаскаля оформили не меньше трех мячей (3:2 и 4:1). Когда нападению выходить из спячки, если не сейчас.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.11.

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