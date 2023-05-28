28 мая в 29-м туре РПЛ сойдутся «Спартак» и «Пари НН». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.

Букмекеры назвали «Спартак» фаворитом предстоящего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности результата. Ничья идет за 5.00 (19%), успех «Нижнего» — за 7.90 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 5000 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Пари НН» проиграл шесть выездов подряд. На то, что гости не уступят хотя бы сейчас, котировка 3.00.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Спартак» отличился и пропустил в девяти встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.78, обратный рынок — за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, виктория хозяев 2:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Пари НН»

На «Открытие Банк Арене» у «Спартака» беспроигрышная серия из 11 поединков, среди которых семь побед. При родных фанатах красно-белые наколотили 35 голов. Больше дома забил лишь «Зенит» (47). Но в шести из семи последних выступлений на своем поле парни Абаскаля пропускали хотя бы раз.

Но им нечего бояться: «Пари НН» забил в гостях наискромнейшие 11 мячей. Это худший показатель в РПЛ — наравне с «Сочи». А серия выездных поражений у «Нижнего» растянулась на шесть матчей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 для «Спартака» за 1.85.