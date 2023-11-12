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«Спартак» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Наиль Умяров («Спартак»).
Фото Global Look Press
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12 ноября «Ростов» навестит «Спартак» в 15-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 4.06 (25%). Выигрыш парней Валерия Карпина дали за 4.55 (22%).

«Ростов» не уступил в четырех встречах подряд. На продолжение серии без поражений предложили котировку 2.17.

Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

«Обе забьют» оценили в 1.74, обратный вариант — за 2.08. Соперники обменялись меткими ударами в пяти столкновениях в РПЛ кряду.

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Победа москвичей с форой (-1) представлена за 2.27. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.65.

В трех предыдущих домашних матчах коллектив Гильермо Абаскаля неизменно отличался дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Спартака» выше 1.5 гола идет за 1.74.

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