5 октября пройдет матч «Спартака» и «Ростова» в 11-м туре чемпионата России. Игра на «Лукойл Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 18.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа «Спартака» идет с коэффициентом 1.84, вероятность этого исхода — около 53%. Успех ростовчан выставлен за 4.20 (21%) — это наименее возможный вариант. Ничейный исход предложен с котировкой 3.70 (26%).

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Ростов». Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 1.97.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство москвичей:

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» дан за 1.70, коэффициент на противоположный вариант — 2.10.

Комбинированная опция на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 гола предложена за 2.22.

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