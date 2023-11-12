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Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
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12 ноября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча 15-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: триумф «Спартака» оценили котировкой 1.74, это около 53% вероятности. Успех желто-синих — за 4.55 (22%). Раздел очков идет за 4.06 (25%).

Команды обменялись меткими ударами в пяти встречах подряд. Вариант «обе забьют» доступен за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Два последних очных поединка соперников на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1). Повторение такого итога предложили с коэффициентом 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Оборона команд не отличается надежностью: красно-белые пропустили больше всех в первой восьмерке таблицы (21 мяч), южане — во всем чемпионате (25). Коллектив Гильермо Абаскаля не играл на ноль с 23 сентября, когда дома одолел «Динамо» с минимальным счетом (1:0) — после этого москвичи провели семь встреч РПЛ и Кубка России. Желто-синие не уходили с поля без гола с 26 августа — результативная серия парней Валерия Карпина насчитывает 12 поединков. Вдобавок соперники огорчили друг друга в пяти разборках подряд, а два последних матча на «Открытие Банк Арене» завершились с одинаковым счетом (1:1).

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.74.

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