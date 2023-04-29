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Сегодня, 06:15

«Спартак» — «Ростов»: Квинси и Комличенко устроят адскую мясорубку

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 29 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Квинси Промес.
Фото Global Look Press
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29 апреля московский «Спартак» примет дома «Ростов». Встреча 25-го тура РПЛ состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Спартак» должен набрать три очка. На победу красно-белых выставлена котировка 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (23%), успех «Ростова» — за 4.69 (19%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 4690 рублей, а чистая прибыль — 3690 рублей.

«Ростов» не проиграл «Спартаку» три матча кряду. Вариант Х2 оценен в 2.19.

Соперники обменялись голами в восьми из девяти последних встреч. На «обе забьют» выставлена котировка 1.71, на противоположный исход — 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

«Ростов» забил красно-белым в десяти играх подряд, поэтому присмотритесь к ставке на гол гостей за 1.46.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Москвичи подходят к матчу если не в лучшей форме, то в неплохом настроении после победы над «Краснодаром» (4:3) и в отличном состоянии с точки зрения силы состава. Потерь почти нет — в лазарете находится только Умяров. В прошлой игре в строй вернулся Квинси и сразу дал результат — забил победный мяч.

Ко второму подряд успеху красно-белые будут стремиться и во встрече с командой Карпина, но уж слишком скрепит их оборона. В предыдущих пяти матчах «Спартак» пропустил 11 мячей, а «Ростов» не забил только в одной игре из десяти в весенней части сезона. Учитывая, что соперники аномально часто обмениваются голами, стоит ждать такого же исхода и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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