«Спартак» в 11-м туре РПЛ примет «Ростов». Игра пройдет 5 октября на «Лукойл Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 18.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у красно-белых больше шансов на победу — поставить на них можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш команды Валерия Карпина доступен с котировкой 4.20 (21%), ничья идет за чуть меньшие 3.70 (26%).

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Ростов». Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 1.97.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство москвичей:

? 1:1 — за 6.00;

? 1:0 — за 7.40;

? 2:1 — за 7.60

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» дан за 1.70, коэффициент на противоположный вариант — 2.10.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Красно-белые подъехали к матчу после эмоциональной победы над «Динамо» в Кубке России (3:2). Команда Деяна Станковича вернула стабильность в нападении: в трех из четырех предыдущих матчей во всех турнирах отличилась минимум дважды, а в среднем на этом промежутке заколачивала 2,5 гола за 90 минут. «Ростов» же испытывает проблемы с игрой в обороне: в 10 турах пропустил 17 раз — больше во всей РПЛ только у четырех клубов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.81.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline