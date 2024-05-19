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Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Global Look Press
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19 мая «Спартак» и «Рубин» сыграют в 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Владимир Москалев даст стартовый свисток в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах matchtv.ru и winline.ru с 14.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу коллектива Владимира Слишковича предложили котировку 1.72, что составляет примерно 54% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Триумф красно-зеленых можно взять за 4.70 (21%).

«Рубин» не уступил на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд. Считаете, что беспроигрышная серия команды Рашида Рахимова продолжится? Хватайте опцию Х2 за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.89, ТМ 2.5 — в 1.91.

«Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.96.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина

В первом круге красно-белые разгромили казанцев на «Ак Барс Арене» (4:1). Коэффициент на то, что «Спартак» оформит 2-3 гола, — 2.11.

Четыре наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех москвичей или ничью:

  • 1:0 — за 6.00;
  • 1:1 — за 6.60;
  • 2:0 — за 7.00;
  • 2:1 — за 7.40.

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