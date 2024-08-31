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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:25

«Спартак» — «Рубин»: красно-белые избавились от Соболева и вздохнут полной грудью

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 31 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 августа в седьмом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Рубин». Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность данного исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.40 (23%), успех «Рубина» — за 5.90 (12%).

На то, что казанцы не уступят в Москве (Х2), котировка — 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.90. В семи последних матчах с участием красно-белых не было обмена голами.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Спартака» — за 7.50;

  • 2:1 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»

За день до игры с «Рубином» «Спартак» наконец избавился от отравлявшего атмосферу Александра Соболева и теперь может сосредоточиться на игре. Благо она у команды Станковича на старте сезона есть: в РПЛ у нее три победы, две ничьих (в том числе с «Зенитом») и одно поражение. Забивают москвичи в среднем 1.5 мяча за 90 минут. Казанцы менее стабильны: хотя у них всего на один балл меньше (10), они набрали их исключительно в играх с аутсайдерами.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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